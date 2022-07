Die Verschwörung der Schulverweigerer

Der Trend zum Heimunterricht hat im vergangenen Schuljahr in Österreich angehalten. Die Zahl jener Kinder, die von ihren Eltern vom Unterricht abgemeldet wurden, hat sich seit Pandemiebeginn mehr als verdoppelt. Diese mussten am Ende des Schuljahres eine „Externistenprüfung“ absolvieren, um in die nächste Schulstufe aufzusteigen. Nur eine positiv abgeschlossene Prüfung ersetzt den Schulbesuch und ist Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Im Schuljahr 2021/22 nahmen laut Bildungsministerium österreichweit 5.680 schulpflichtige Kinder an Externistenprüfungen teil. 439 Kandidaten haben die Prüfung nicht bestanden, 1.020 sind nicht angetreten. Die Konsequenz: Sie steigen nicht in die nächste Schulstufe auf und müssen ab Herbst in den regulären Unterricht zurückkehren. Aber werden sie das auch?