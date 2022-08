Steiermark: Corona-Impfung wird gut angenommen

Der Zulauf zu den steirischen Impfstra├čen ist nach der ├ľffnung nun wieder aller 15 Standorte laut Land Steiermark zufriedenstellend: Das Angebot werde von der Bev├Âlkerung gut angenommen. Dienstag und Donnerstag h├Ątten der Steiermark die ├Âsterreichweit st├Ąrksten Impftage beschert. In den wiederer├Âffneten Impfstra├čen Deutschlandsberg, Feldbach, Gratkorn, Leibnitz, Leoben, Murau, Voitsberg und Weiz haben sich an diesen Tagen rund 1.300 Personen die Corona-Schutzimpfung abgeholt.

Auch an den schon bisher ge├Âffneten Impfstra├čen konnte mit einem Zuwachs von knapp 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche ein kr├Ąftiges Plus an verabreichten Impfungen verzeichnet werden, hie├č es am Freitag in einer Aussendung der Kommunikation Land Steiermark. "Wir k├Ânnen nicht m├╝de werden zu erinnern, dass nur die Impfung vor schweren Erkrankungen sch├╝tzt und eine Auffrischung gerade vor dem Herbst f├╝r ├ťber-60-J├Ąhrige und Risikogruppen unbedingt geboten ist. Bitte nehmen Sie die M├Âglichkeiten der Impfungen auf den Impfstra├čen und bei den 500 steirischen Impf├Ąrzten wahr", so Gesundheitslandesr├Ątin Juliane Bogner-Strau├č (├ľVP).