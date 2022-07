Corona: Steiermark bereitet Impfstraßen wieder für Vollbetrieb vor

Das steirische Pandemiemanagement setzt deshalb erneut auf das Impfen, vor allem auf die vierte Dosis bzw. Auffrischungsimpfung. "Wir würden jeder Person ab 45 Jahren empfehlen, sie in Anspruch zu nehmen", rät Vander. Aktiv angeschrieben wird diese Gruppe - wie etwa die Steirer ab 65 Jahren - aber nicht, betont Pandemiemanager Gerald Lichtenegger. "Es wird keine proaktive Information geben. Wir wollen die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums nicht verlassen."

"Nicht unser Stil"

Das Impfgremium, kurz NIG genannt, empfiehlt bekanntlich die 4. Dosis für alle ab 65 Jahren oder auch jüngeren Personen mit Vorerkrankungen. Den Wiener Weg will die Steiermark also nicht gehen: Die Bundeshauptstadt hätte schlicht eine Anmerkung des NIG, wonach die "Impfung niemandem vorenthalten werden dürfe", zu einer Empfehlung umformuliert. "Das ist nicht unser Stil", merkt Lichtenegger an. "Aber natürlich können Sie auch bei uns ab zwölf Jahren eine Impfung in Anspruch nehmen."

Schon jetzt bemerken die Experten gestiegenes Interesse an der Corona-Schutzimpfung: Im Mai gab es 12.000 Impfungen, im Juni 27.000. "In der vergangenen Woche hatten wir dann schon annähernd so viele Impfungen wie im gesamten Mai", rechnet Lichtenegger vor. Er geht davon aus, dass die Nachfrage steigen wird: Aus dem Grund werden die stillgelegten Impfstraßen des Landes reaktiviert - ab 16. August sind dann alle Impfstraßen wieder in Vollbetrieb.