Niederösterreich setzt wieder auf Abwasser-Tests

Geändertes Testverhalten

Das Virus habe sich in den letzten zweieinhalb Jahren verändert, seit einigen Monaten gebe es auch fast keine Maßnahmen mehr, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Auch das Testverhalten habe sich stark verändert: "Im Frühjahr sind täglich 40.000 Gurgeltests ausgewertet worden, heute sind es nur noch 2.500", so die Landesrätin. Ein ähnliches Bild zeige sich bei behördlichen Tests.

Aufgrund dieser veränderten Testsituation brauche es neue Monitoring Instrumente. "Mit der Abwasser-Analyse sieht man früher, wie sich das Virus verbreitet und welche Trends entstehen. Dieses ‚Frühwarnsystem‘ zeigt auch auf, welche neuen Virus-Varianten sich ausbreiten", so Königsberger-Ludwig.

Die Proben sollen einmal pro Woche entnommen werden, erklärt Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner. Das habe beim Pilotprojekt schon sehr gut funktioniert.