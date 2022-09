Jetzt impfen? Warten laut Kollaritsch "absolut unvernünftig"

Nach Plänen von Lauterbach sollen die neuen Impfstoffe nach einer Genehmigung bereits kommende Woche ausgeliefert werden. Auch wenn die neuen Impfstoffe auf die Variante BA.1 zugeschnitten sind, seien sie auch gegen andere Omikron-Varianten wirksam, hatte Lauterbach Anfang der Woche in einem Schreiben an die Leistungserbringer der Impfkampagne erklärt. Ein weiterer neuer, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff werde "nur wenige Wochen später zur Verfügung stehen", hieß es in dem Schreiben zudem.

In Österreich hat das Nationale Impfgremium (NIG) am gestrigen Mittwoch die Corona-Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab zwölf Jahren empfohlen, sie sollen sich ihre vierte Impfung holen. Im Gegensatz zum deutschen Gesundheitsminister sagte Impf-Experte und NIG-Mitglied Herwig Kollaritsch, man solle keinesfalls auf die neuen Vakzine warten, "sondern jetzt zur Impfung gehen", das die neuen Varianten-Impfstoffe "keine wesentliche Verbesserung der Situation bringen", es sei vielmehr "absolut unvernünftig", darauf zu warten. Wichtig sei, die Grundimmunisierung mit drei Dosen abzuschließen und sich dann die Auffrischung zu holen.