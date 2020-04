USA: Mehr als 215.000 Infektionen und 5.000 Tote; 10.769 Fälle in Österreich

Unter der Leitung von Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien richtet die Stadt Wien einen psychosozialen Krisenstab ein. Ein Team aus Fachärztinnen und Fachärzten der Psychiatrie, Neurologie, sowie Psychologinnen und Psychologen beraten über die psychosoziale Unterstützung für die Bevölkerung in der aktuellen Ausnahmesituation. „Die derzeitigen Maßnahmen zur Selbstisolation, die drastischen Veränderungen in den Tagesabläufen und die Ungewissheit sind für viele Menschen eine große psychische Belastung. Wir wollen daher dafür sorgen, dass die Wienerinnen und Wiener bestmöglich auch in psychosozialen Angelegenheiten versorgt sind“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Der Krisenstab soll sicherstellen, dass die verschiedenen Zielgruppen mit zielgerichteten Maßnahmen Angebote zur Förderung ihrer psychischen Gesundheit erhalten.