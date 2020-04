Experten sehen Maskenpflicht skeptisch

Diesen sechs Quellen gegenüber steht die MedUni Wien, die die Maßnahmen der österreichischen Regierung gegenüber der APA am Dienstag als "hervorragende Maßnahme" bezeichnete. Vizerektor Oswald Wagner plädierte sogar für eine Ausweitung der Regelung. Auch das Zentrum für Public Health an der MedUni Wien sprach sich in einem Brief für eine Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum aus. "Diese Maßnahme hat nachweislich zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie u.a. in Japan beigetragen. Dabei dienen die Masken nicht dem Schutz vor Ansteckung, sondern dem Schutz der Kontaktpersonen vor einer Ansteckung durch einen latent oder asymptomatisch Infizierten", heißt es in dem der APA vorliegenden Schreiben.

MedUni Wien-Vizerektor Wagner wies aber auch darauf hin, dass Masken alleine nicht reichten und dass jeder eine Maske tragen sollte: "Wenn alle diese Masken tragen, dann werden alle auch geschützt". Wagner ortet auch einen positiven psychologischen Effekt, der von keiner der zuvor genannten Quellen angesprochen wurde, nämlich dass die sichtbaren Masken als Warnung Abstand zu halten, dienten.