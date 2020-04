Coronavirus: Billa sperrt vorübergehend in 50 Filialen die Feinkost

Die Sperre ist vorübergehend, wird betont. Die Feinkost solle "schnellstmöglich" wieder zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit soll es in den betroffenen Filialen verstärkt ein umfangreiches Feinkost-Sortiment im Selbstbedienungsbereich geben.

"Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden in Zeiten des großen Zusammenhalts in Österreich für diese kleine Einschränkung in ihren Einkaufsgewohnheiten Verständnis haben".

Bei Spar Österreich ist man über die Pläne des Mitbewerbers informiert. "Wir planen derartige Einschränkungen nicht", heißt es auf KURIER-Nachfrage.