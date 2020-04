Mundschutz wird bereits in Supermärkten verteilt

Beim Billa in der Wiener Johann-Strauss-Gasse verteilt die Kassiererin die Masken. Sie hat eine 50er-Packung in der Hand. Sie sagt, sie habe noch weitere Masken, aber ihre Filiale habe nicht so viele bekommen wie andere.

Probleme für Brillenträger

Auch im Spar in der Wiedner Hauptstraße werden die gleichen Masken ausgeteilt. Viele Senioren wissen nicht wirklich, wie sie die Masken aufsetzen sollen. Die Masken sind für Kinder viel zu groß und auch Brillenträger haben ein Problem damit, da durch die Masken die Brillen unangenehmerweise anlaufen.

Bein Penny in der Ausstellungsstraße (Wien-Leopoldstadt) tragen vorerst nur die Mitarbeiter Masken, für die Kunden werden sie erst am Nachmittag gebracht, heißt es. Es kam auch jemand, der sagte, er solle als Security in der Filiale arbeiten. In der Früh sind aber erst drei Kunden in der Filiale.