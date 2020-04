Rekordarbeitslosigkeit: Wenn das AMS zum Wartesaal wird

- Sorgenkind Tourismus

Mehr als 62.000 zusätzliche Arbeitslose kommen aus der Hotellerie und Gastronomie. Allein in Tirol hat sich durch das abrupte Aus der Wintersaison die Zahl der Vorgemerkten in zwei Wochen mehr als verdreifacht (+218 Prozent), in Salzburg lag der Anstieg bei 142 Prozent. Da es im Tourismus wohl am längsten dauern wird, bis die Krise vorbei ist, entwickelt sich diese personalintensive Branche zum Sorgenkind. Mit zuletzt gut 260.000 Beschäftigten ist der Sektor eine der wichtigsten Säulen für den Arbeitsmarkt.