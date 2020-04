Arbeitslos, was nun? Die 10 wichtigsten Fragen

Geschlossene Hotels, geschlossene Läden, Industrie auf Sparflamme: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bescheren Österreich Rekord-Arbeitslosigkeit. Ende März waren um knapp 200.000 Arbeitslose mehr beim AMS vorgemerkt, insgesamt schnellte die Zahl auf 562.522 Betroffene. Den Arbeitsplatz zu verlieren - wenn hoffentlich auch nur vorübergehend - ist kein Einzelschicksal mehr.

Der KURIER fasst die wichtigsten Fragen für Betroffene zusammen:

1. Wann muss ich mich arbeitslos melden?

Spätestens am 1. Tag der Arbeitslosigkeit. Es ist aber ratsam, sich schon vorher beim AMS zu melden, da das Arbeitslosengeld schon ab dem 1. Tag des Jobverlusts ausbezahlt wird. Arbeitslos melden kann man sich über eAMS-Konto, mittels eigenem Formular per Post oder Fax sowie telefonisch oder per eMail. Zuständig ist das jeweilige AMS am Wohnsitz.