Corona-Alltag auf der Intensivstation: Ein Pflegeexperte erzählt

Es heißt, dass der Höhepunkt der Covid-Infektionen Mitte April zu erwarten sei. Wir erleben Sie die „Ruhe vor dem Sturm“, wie geht es Ihnen mit dieser Vorstellung?

Gute Frage. Ich habe seit drei Wochen durchgearbeitet und ich denke, es ist gelungen, sehr gute Strukturen zu schaffen. Strukturen, die vor drei Wochen in dieser Form so noch nie da waren. Dass eine ganze chirurgische Intensivstation mit zehn Betten plötzlich so hergerichtet wird, dass auch internistische Patienten versorgt werden können, ist neu. Ich bin positiv gestimmt, denn wir haben noch Ressourcen und sind sehr gut mit Intensivplätzen plus Beatmung aufgestellt. Wir haben da in Österreich eine gute Situation. Auch das Pflegepersonal ist bei uns sehr gut geschult – es gibt eine eigene Intensivausbildung. Ich schaue dem Ganzen also zuversichtlich entgegen. Im Moment klemmt es nicht, auch wenn die Zahl der Patienten ständig steigt.

Mir wurde von einem Krankenpfleger aus Oberösterreich erzählt, der sagt, dass Applaus eh nett wäre, doch das Pflegepersonal viel zu wenig gewürdigt wird und es nicht ausreichend Schutzkleidung gibt.

Ich glaube, dass speziell der Bereich der Hauskrankenpflege und der Pflegeheime, Schutzbekleidung betreffend, nicht gut aufgestellt war und ist. Das ist nicht ideal und wurde vielleicht unterschätzt. Daraus müssen wir sicher lernen.

Sie haben ausreichend Schutzausrüstung?

Ja, aber wir gehen sehr wirtschaftlich damit um. Wenn wir den richtigen Umgang damit trainieren, haben wir eine einzige Ausrüstung, mit der wir das tun. Zwischendurch war es aber tatsächlich ein bisschen besorgniserregend, als die LKWs mit Schutzausrüstung an diversen Grenzen hängen geblieben sind.

Und aus Ihrer Sicht: Wird die Rolle des Pflegepersonals bzw. Intensivpflegepersonals wirklich zu wenig gesehen?

Ich bin keiner, der jammert. Dennoch habe ich mir oft die Frage gestellt: Arbeiten in Italien nur Ärzte an den Intensivstationen? Das Pflegepersonal wird nur selten erwähnt und das tut uns allen weh – mir ebenso, obwohl ich ein starker Befürworter interdisziplinärer Zusammenarbeit bin. Es müssen aber im Moment sehr viele zusammenhelfen.

Wie anstrengend ist die Arbeit in der speziellen Schutzausrüstung?

Wir arbeiten ja immer wieder damit – etwa bei Noroviren oder multiresistenten Keimen. Neu ist aber das sehr lange Arbeiten damit, denn wenn ich vier oder fünf Covid-Patienten habe, komme ich den ganzen Tag nicht mehr aus der Ausrüstung heraus. Das ist sehr, sehr anstrengend, psychisch und physisch. Weil man darunter stark schwitzt und von den Masken irritiert ist. Unsere Schutzmasken, FFP3-Masken, sind sehr dicht. Wer die acht oder neun Stunden trägt, bekommt Ränder im Gesicht, die Haut ist irritiert und man hat einen gewissen Atemwiderstand. Wir versuchen daher, uns alle vier Stunden abzulösen.

Wie hält man die Stimmung im Team hoch?

Das ist mit der richtigen Auswahl des Personals zu beantworten. Ich brauche im Intensivbereich Menschen, die charakterstark sind, Entscheidungen treffen können und dazu auch stehen. Menschen, die psychischen Stress aushalten und gleichzeitig eine gute Psychohygiene pflegen. Eine meiner wichtigsten Fragen ist immer: Wo holen Sie sich im Leben Kraft? Der Mensch muss wissen, wo er seinen Akku auflädt, was ihm guttut, was er braucht. Dann kann man in so einem Bereich arbeiten. Das zweite ist ein gutes Teamgefüge – sowohl in der Gruppe der Pflegenden als auch interdisziplinär mit den Ärzten. Das funktioniert manchmal schlechter, manchmal besser – es ist immer personenabhängig, aber ein wichtiger Punkt. Der dritte betrifft eine gute Stationsleitung, die sehr genau überblickt, wann ein Mitarbeiter zu kippen beginnt. Dass man in so einem Fall rasch eine psychische Betreuung anbietet und empfiehlt, sich herauszunehmen. Man muss sehr aufmerksam auf die Kollegen schauen.

Gibt es Hilfe für die Helfer?

Wir haben jederzeit die Möglichkeit, auf eine Supervision oder einen psychologischen Dienst zurückzugreifen. Es gibt immer wieder Fälle, wo Kollegen mit sehr tragischen Situationen konfrontiert sind – etwa, wenn ein ganzes Auto mit Familie und Kindern schwer verunfallt. Das betrifft dann ein ganzes Team. Auch jetzt in der Corona-Krise bieten wir vermehrt psychologische Unterstützung an.

Im Zusammenhang mit Covid-19 wird immer öfter das Wort „Triage“ verwendet – je mehr Betroffene und damit verbundenen Mangel an Beatmungsgeräten bzw. Intensivbetten, desto öfter muss überlegt werden, wer behandelt wird und wer nicht. Wie gehen Sie damit um?

Dazu muss man klar sagen, dass wir in Österreich aktuell nicht einmal im Ansatz triagieren, davon sind wir noch weit entfernt. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es dazu kommen wird, weil ich überzeugt bin, dass wir gut aufgestellt sind. Aber man weiß am Ende doch nicht, wie das in vier, fünf Wochen aussehen wird. In anderen Ländern ist das jetzt schon so der Fall, das stimmt. Ich selbst kenne das aus einigen Einsätzen, als etwa ein Reisebus verunfallt ist, und sehr viele Menschen auf einmal reinkommen. Da muss triagiert und in kürzester Zeit entschieden werden, wer zuerst behandelt wird. Das machen eigene Triage-Ärzte, meist Notärzte. Das ist natürlich nicht einfach – gehört aber zum Berufsbild dazu.