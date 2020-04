Innsbrucks Bürgermeister fordert Lockerung der Beschränkungen in Tirol

Tirol ist nach wie vor das Epizentrum der Corona-Epidemie in Österreich. Dort sind – Stand Mittwochmorgen – aktuell 1.978 Menschen an dem Virus erkrankt. Der Höhepunkt der Krise wird insbesondere an den Spitälern erst erwartet.

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi ( Grüne) drängt nun aber bereits auf eine Lockerung der Beschränkungen. Er sieht die Landeshauptstadt „auf einem wirklich guten Weg“. Und denkt bereits über Möglichkeiten für einen Schritt Richtung Normalität nach, „um den Leuten vor Ostern das Gefühl zu geben, es gibt ein bisschen mehr Luft“.