Coronavirus in Innsbruck: Positiver Trend in Landeshauptstadt

Die Ausgangsbeschränkungen sind in Tirol strenger als in jedem anderen Bundesland. Das trifft im Falle von Innsbruck eine 132.000-Einwohner-Stadt. Im Verhältnis zur Bevölkerung und unter dem Aspekt, dass Tirol das Epizentrum der Corona-Epidemie in Österreich ist, ist die Zahl der positiv getesteten Personen aber relativ gering.

Am Donnerstagmorgen gab es in Innsbruck 276 Infizierte. Im Bezirk Landeck, dem mit seinen Brandherden Paznauntal und Arlbergregion am stärksten betroffenen in ganz Österreich, waren es 434. Und das bei einer Einwohnerzahl von rund 44.000.

"Maßnahmen helfen"

Für Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi ( Grüne) ist die Entwicklung in der Stadt ein Beleg dafür, "dass Maßnahmen helfen". Bei einer Videopressekonferenz veranschaulichte er das anhand einer Grafik. Im Vergleich zur angenommenen Fall-Kurve ohne Maßnahmen verläuft die tatsächliche wesentlich flacher.