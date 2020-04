"Landflucht": Wilde Tiere erobern die Städte

Dabei gilt das Verhältnis von Sika-Hirsch und Mensch als kompliziert. 2018 berichtete die Leitung des Nara-Parks von einem Anstieg an Verletzten - die Paarhufer hätten bei Fütterungen immer wieder Touristen gebissen. "Die Hirsche sind wilde Tiere, sie werden wütend, wenn Menschen sie ärgern", sagte damals ein Mitarbeiter der Parkverwaltung. Man solle die Tiere beim Füttern nicht reizen, sondern sie sofort aus der Hand fressen lassen.

Kaschmir-Ziegen: Ab durch die Hecke

Auch in Wales kann man dieser Tage die Territorialgewinne der Tierwelt bestaunen: Eine Herde wilder Kaschmir-Ziegen hat die verwaisten Straßen des britischen Seebads Llandudno erobert. Die Tiere kamen von einem kleinen Berg im Norden von Wales herunter und tummeln sich seitdem in dem Ort an der Irischen See. Und: Sie fressen auch die Hecken in der Gemeinde.