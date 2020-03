Flucht in die Wälder: Jäger sorgen sich um Tiere

Die Schließungen und Beschränkungen angesichts der Corona-Krise haben eines bewirkt: Die letzten Freiräume werden noch mehr genutzt. Dazu zählen ausgedehnte Spaziergänge in nahe gelegenen Wälder. Dort ist der Andrang – speziell rund um Wien – mittlerweile so groß, dass der NÖ Jagdverband Alarm schreit. In einem Appell wird dazu aufgerufen, die markierten Wege nicht zu verlassen, die Wildlebensräume zu respektieren und Hunde angeleint zu führen.

Landesjägermeister Josef Pröll: „Wild fühlt sich dann weniger gestört, wenn Menschen vorhersehbar agieren und in den Revieren auf den angelegten Wegen bleiben. Werden die Wege verlassen, fühlen sich die Tiere bedrängt und geraten in Panik. Rotwild etwa flüchtet oft kilometerweit, bis es sich wieder sicher fühlt.“ Gerade in der Dämmerung sei es daher wichtig, den Tieren ihre Ruhe zu gönnen.