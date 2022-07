Sozialpartner verlangen rasche Vorbereitung auf den Corona-Herbst

US-Präsident Joe Biden ist derzeit wegen einer Corona-Infektion in Isolation - und hat dabei tierische Gesellschaft. "Ich fühle mich großartig. Ich habe zwei ganze Nächte durchgeschlafen", sagte Biden am Montagnachmittag (Ortszeit) auf die Frage eines Journalisten nach seinem Befinden bei einer Videoschaltung. "Mein Hund musste mich heute in der Früh sogar wecken. Meine Frau ist nicht hier. Normalerweise führt sie ihn morgens aus, während ich oben trainiere." Er sei aufgewacht, weil Hund "Commander" ihn mit der Nase angestupst habe, so Biden. Zuvor hatte er bereits auf Twitter ein Bild mit "Commander" veröffentlicht. Auf dem Foto war zu sehen, wie der Präsident telefonierend auf einem Balkon des Weißen Hauses sitzt - daneben liegt der Deutsche Schäferhund auf dem Sofa. "Commander" war ein Geschenk von Joe Bidens Bruder und wohnt seit Ende des vergangenen Jahres im Weißen Haus. Der US-Präsident und seine Frau Jill haben dort auch eine Katze - ihr Name ist "Willow".

Die Symptome von US-Präsident Joe Biden wegen seiner Corona-Infektion sind nach Angaben seines Arztes inzwischen fast vollständig abgeklungen. Der 79-Jährige leide nur noch unter einer verstopften Nase und minimaler Heiserkeit. Puls, Blutdruck, Atmung und Temperatur seien weiterhin völlig normal, hieß es in einem Schreiben von Präsidentenarzt Kevin O'Connor vom Montag, das das Weiße Haus in Washington veröffentlichte. Die Behandlung mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid werde fortgesetzt. Bidens Corona-Infektion war nach Angaben des Weißen Hauses am vergangenen Donnerstag festgestellt worden. Seitdem befindet sich der US-Präsident in Isolation im Weißen Haus und nimmt seine Termine per Video- und Telefonschalten von dort aus wahr.

Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Entscheidungen sind erwartungsgemäß keine gefallen, es wird damit gerechnet, dass die Bundesregierung beim Sommerministerrat am Mittwoch eine Lockerung beziehungsweise das Ende der Quarantäne verkündet. Die diesbezüglichen Überlegungen sorgten bei den SPÖ-regierten Länder Wien, Kärnten und das Burgenland im Vorfeld für Ärger. Die drei Bundesländer beklagen, dass sie zum wiederholten Mal von der schwarz-grünen Regierung nicht informiert wurden und aus den Medien vom geplanten Ende der Quarantäne erfahren haben. "Ich entnehme aus den Medien unterschiedliche Positionen und bin neugierig, was die Bundesregierung präsentieren wird. Die Bekämpfung der Pandemie ist Sache der Bundesregierung. Mit mir gab es keine Gespräche bezüglich dieses Verordnungsentwurfs", sagte etwa der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Weg zur Sitzung.

Die Pechsträhne von Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe hält an. Der Franzose gab am Montag bekannt, dass er wegen einer Corona-Infektion bei der Tour de Wallonie aufgeben müsse. Der 30-Jährige war im April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich schwer gestürzt und hatte in der Folge unter anderem die Tour de France verpasst. Die Rundfahrt in Belgien war erst das zweite Rennen seit seinem Sturz. Die WM findet Ende September in Australien statt.

Dabei handelt es sich um ein Corona-Medikament. O'Connor hatte am Samstag mitgeteilt, nach der sequenzierten Analyse habe sich Biden vermutlich mit der Omikron-Untervariante BA.5 infiziert, die derzeit für 75 bis 80 Prozent aller Infektionen in den USA verantwortlich sei. Das Weiße Haus hatte am Donnerstag verkündet, dass sich Biden mit dem Coronavirus infiziert habe, seine Amtsgeschäfte aber aus der Isolation heraus weiter ausübe.

Die Wissenschafter führten ihre Studie in zwei Schritten durch: Zunächst verglichen sie die Daten von 12.262 Bewohnern von schwedischen Pflegeheimen im Alter von durchschnittlich 84 Jahren, die zum vierten Mal gegen Covid-19 geimpft worden waren, mit einer gleich großen Gruppe von Personen aus Pflegeheimen (gleiches Alters, gleiche gesundheitliche Verfassung, ohne vierte Teilimpfung). Das Ergebnis, so die Wissenschafter: "Im Zeitraum zwischen sieben und 60 Tagen nach der vierten Dosis war die Sterblichkeit unter den zum vierten Mal Geimpften um 39 Prozent geringer. Dieser Unterschied ging aber auf 27 Prozent im Zeitraum von 61 bis 126 Tagen (nach der vierten Teilimpfung; Anm.) zurück." In der zweiten Phase, also rund zwei bis vier Monate nach dem "vierten Stich" war der Unterschied aber statistisch nicht mehr signifikant.

Peter Nordström und seine Co-Autoren von der Universität Umea haben ihre Resultate vor wenigen Tagen in "The Lancet Regional Health" publiziert (DOI: 10.1016/j.lanepe.2022.100466). Sie hatten Zugang zu nationalen schwedischen Registern. Die Wissenschafter versuchten, den Effekt der vierten Teilimpfung gegen Covid-19 bei Menschen im hohen Alter zu bestimmen. Die aktuellen Empfehlungen in den westlichen Industrieländern wurden vor allem auf der Basis immunologischer Untersuchungen ausgesprochen. Durch Laboruntersuchungen ist ein schlechteres Ansprechen auf die Impfung belegt. Außerdem lässt die Schutzwirkung schneller nach.

6.965 Neuinfektionen wurden von Samstag auf Sonntag in Österreich gemeldet. Die Werte sind am Wochenende zwar aufgrund von geringerer Testungstätigkeit grundsätzlich niedriger. Aufgrund eines regulären Wartungsfensters wurde aber offenbar eine niedrigere Anzahl an Neuinfektionen ausgewiesen. Eine entsprechende Nachmeldung soll am Montag erfolgen, heißt es in der Aussendung des Gesundheitsministeriums.

In der Debatte über ein mögliches Aus der Quarantäne für Coronainfizierte dürfte bald eine Entscheidung fallen. Am Montagnachmittag findet ein virtueller Austausch von Bundesregierung und Landeshauptleuten zu Corona-Themen statt, bei dem es auch um die "verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter" gehen soll, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium zur APA.

07/23/2022, 10:53 AM | Peter Temel