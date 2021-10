So wirksam sind die verschiedenen Impfstoffe + Prognose sieht Anstieg bei Intensivbelegung

Noch nie hat ein Bundesstaat oder Territorium seit Beginn der Pandemie so viele Neuinfektionen gemeldet. Wenn 70 Prozent der Einwohner zwei Impfdosen erhalten haben, will die Regionalregierung dennoch erste Lockerungen einführen. Dies werde voraussichtlich kommende Woche der Fall sein, sagte Regionalpremier Daniel Andrews. "Wir haben eine Vereinbarung mit den Menschen in Victoria: Ihr lasst Euch impfen, und wir werden lockern. Und ich tue, was ich sage." Victoria befindet sich zum sechsten Mal im Lockdown.

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten im australischen Bundesstaat Victoria mit der Millionenstadt Melbourne steigt weiter - obwohl die Region an der Ostküste seit mehr als zwei Monaten im Lockdown ist und bereits mehr als 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Am Donnerstag meldeten die Behörden 2.297 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, eine Steigerung von 700 Fällen im Vergleich zum Vortag, was einen Rekord bedeutet.

Rund zehn Monate nach Beginn der landesweiten Impfkampagne in Brasilien sind mehr als 100 Millionen Brasilianer komplett gegen das Coronavirus geimpft. Dies entspreche 62,5 Prozent der Zielgruppe der über 18-Jährigen, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Brasília am Mittwoch.

Wegen vorübergehender Probleme mit dem britischen Online-Impfzertifikat sind am Mittwoch Pläne von Reisenden in Großbritannien durchkreuzt worden. Wie der Nationale Gesundheitsdienst NHS per Twitter mitteilte, waren die Online-Zertifikate per App und Webseite zeitweise nicht erreichbar.

Nach einem Corona-Infektionsfall in der Diskothek "Max" im oststeirischen Feldbach am vergangenen Wochenende sowie einem Infektionsfall in der McDonald's-Filiale in Judenburg am vergangenen Montag rufen die Behörden alle Besucher auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Bei der Disco geht es um den Zeitraum zwischen Samstagmitternacht, 9. Oktober, und Sonntag, 10. Oktober, um 4.00 Uhr. In der Fast Food-Filiale betrifft es Gäste am Montag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr.

