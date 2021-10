Warum Oberösterreich stärker von Corona betroffen ist als andere

Oberösterreich hat mit 206,54 die höchste 7-Tage-Inzidenz im Land. Und das bereits seit dem 21. September. An diesem Tag überholte Oberösterreich die Bundeshauptstadt Wien und bleibt seit dem auf einem hohen Niveau.

Ein Grund dafür liegt an der niedrigsten Durchimpfungsrate im Land. Mit 56,5 Prozent Vollimmunisierungsrate liegt OÖ an letzter Stelle. Im Vergleich: im Burgenland sind bereits 69 Prozent vollimmunisiert. Im Österreich-Schnitt sind es 61,47 Prozent.

226 Fälle in Schulen

Wie der Krisenstab des Landes OÖ mitteilt, schlagen bei den heutigen Infektionszahlen (720) vor allem die Ergebnisse der PCR-Testungen im Bildungsbereich von Montag durch. "Hier verzeichnen wir 226 neue Fälle (Schüler/innen, Lehrkräfte, Kindergartenkinder und -pädagog/innen)", so der Krisenstab..

Die meisten Fälle werden zudem aktuell im eigenen Haushalt registriert, wie der Krisenstab mitteilt. "Es gibt nur einzelne Fallhäufungen mit jeweils weniger als 20 Infizierten in Betrieben sowie infolge von Veranstaltungen, wobei es heute zu diesen Fallhäufungen auch keine wesentlichen neuen Fälle gibt."

Auch Salzburg steigt

Wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, steigen die Zahlen aber nicht nur in Oberösterreich. Auch das Bundesland Salzburg steigt seit 25. September stark an und hat am 30. September Wien den zweiten Rang abgelaufen. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 202,72. Am heutigen Mittwoch gibt es dort 254 Neuinfektionen.