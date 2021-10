Impfstation soll Asylberechtigte und Migranten erreichen

Ludwig traf sich die Woche zudem mit Ärzten zum Informationsaustausch, die in verschiedenen Migranten-Communities Aufklärungsarbeit leisten. Das Ziel: Die Impfquote in dieser Gruppe zu heben.

Daher gibt es nun auch eine Impfaktion in den Räumlichkeiten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Die mobile Impfstation im ÖIF-Integrationszentrum richtet sich in erster Linien an Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte und Migranten.

Die Impfstation wird vom ÖIF gemeinsam mit der Stadt Wien (Mobiles Impfen Wien), dem Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 5) und mit Unterstützung des Samariterbundes organisiert.