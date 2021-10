EU-Arzneimittelbehörde prüft neues Corona-Medikament "Evusheld"

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren für ein neues Corona-Medikament gestartet. Der schwedisch-britische Hersteller AstraZeneca habe das Kombinationspräparat Evusheld entwickelt, das eine Erkrankung mit Covid-19 bei Erwachsenen verhindern soll, wie die EMA am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Erste Testergebnisse wiesen darauf hin, dass das Mittel als Schutz vor der Krankheit wirksam sei.

USA-Notfallzulassung für erste Corona-Pille?

In den USA will derweil Pharmakonzern Merck & Co (in Europa MSD) ihr neues Corona-Medikament mit einer Notfallzulassung schnell zum Einsatz bringen. Das Unternehmen hat einen entsprechenden Antrag für das Medikament Molnupiravir bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht, teilte man am 11. Oktober mit.