25 Fälle: Corona-Cluster in Vorarlberger Pflegeheim

In Vorarlberg ist in einem Pflegeheim in Satteins (Bezirk Feldkirch) ein Cluster mit derzeit 25 Corona-Fällen entstanden. Von den 35 Bewohnern wurden 18 positiv getestet, bestätigte das Land Berichte in Vorarlberger Medien. Ein Bewohner ist mit oder an der Viruserkrankung gestorben. Sechs Bewohner werden im Spital behandelt, sie befinden sich alle auf der Normalstation. Die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) sah einen "Warnschuss": "Es ist nicht vorbei."

Die verstorbene Person sei ungeimpft gewesen und hatte Vorerkrankungen. Insgesamt seien in dem Heim 80 Prozent der Bewohner immunisiert. Wie der Cluster entstand, lasse sich nicht mehr nachvollziehen. Die 3G-Regeln und alle Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sind laut den Recherchen von Betreiber und Landessanitätsdirektion eingehalten worden. In dem Heim war zudem in den bisherigen Corona-Wellen kein Fall aufgetreten. Aufgrund des Clusters wurden die Maßnahmen wieder verschärft: So ist derzeit kein Besuch in dem Heim möglich. Das Personal, das in Schutzkleidung arbeite, werde täglich getestet, so Wiesflecker.