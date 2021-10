Doch keine dritte Impfung bei Moderna nötig?

Wissenschaftler der U.S. Food and Drug Administration haben erklärt, dass der um Zulassung angesuchte Moderna Booster nicht allen Kriterien für eine Zusatzimpfung entspricht. Wahrscheinlich ist der Booster nicht so effektiv, weil die ersten zwei Dosen noch immer sehr hohen Schutz aufgebaut haben, auch wenn die Antikörper minimal nachlassen (mehr dazu unten).

Laut der US Behörde zeigt die Moderna Auffrischungsimpfung zwar einen Anstieg an Antikörpern, allerdings nicht in einem signifikanten Ausmaß, da die Antikörper-Levels nach den ersten beiden Moderna Impfungen ohnehin hoch sind.

„Es gab eine Steigerung, ja. Aber war sie hoch genug? Wer soll das wissen? Es gibt keine Vorgabe bezüglich des Antikörper-Anstiegs, die notwendig wäre. Und es ist auch nicht klar, wie hoch die Steigerung in der Studie war“, so John Moore, Professor für Immunologie am Weill Cornell Medical College in New York.

Auch Eric Topol, Molekularmediziner und Chef des Scripps Research Translational Institute in La Jolla in Kalifornien, meinte via Nachrichtenagentur Reuters, dass die Effektivität des Moderna Booster „viele Löcher“ aufweist.

Außer bei der Pfizer Auffrischung durch Daten aus Israel hat man keine „Real World“-Daten von anderen Boostern.