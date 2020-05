Ski alpin: Erster Corona-Fall im ÖSV; USA: Mehr als 36 Millionen ohne Job

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher zeigt sich in Sachen Grenzöffnung zu Österreich zuversichtlich. Er wisse, "dass die Verantwortlichen in Wien sehr wohl an Südtirol denken und bereits Gespräche zwischen dem österreichischen und dem italienischen Außenministerium laufen", sagte Kompatscher in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Freitagsausgabe).

"Bis 15. Juni ist es noch ein Stück weit, ich bin zuversichtlich, dass wir für die Brennergrenze zu ähnlichen Lösungen kommen, wie sie für Deutschland und die Schweiz angekündigt wurden. Dies umso mehr, als wir vergleichsweise gute Coronazahlen in Südtirol haben", so der Landeshauptmann. "Wir haben seit mehreren Tagen keinen Todesfall mehr und im Wochenschnitt an die drei Neuinfektionen pro Tag", betonte Kompatscher. Das Testniveau sei hoch. In Südtirol seien über 50.000 Tests durchgeführt worden. Das seien zehn Prozent der Bevölkerung, was im europäischen Vergleich ein "Spitzenrang" sei.