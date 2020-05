Mehrere Corona-Infizierte in Amazon-Verteilzentrum in NÖ

Alle in Summe acht nachweislich Infizierten seien in Wien gemeldet, wurde betont. Die Kompetenz für den Erlass von Absonderungs- bzw. Quarantänemaßnahmen liege daher in der Bundeshauptstadt. Mehrere Testergebnisse waren am Sonntagnachmittag noch ausständig.

Zusätzliche Maßnahmen

Wie auch der ORF Niederösterreich berichtete, wurden im Zentrum in Großebersdorf mittlerweile mehr als 150 Arbeitsprozesse umgestellt und Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter ergriffen. Gesetzt werde nunmehr verstärkt auf Reinigung, Temperaturmessung beim Betreten des Gebäudes, Gesichtsschutz oder Desinfektionsmittel, teilte das Unternehmen mit.