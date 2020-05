Ischgl: Mögliches Fehlverhalten muss für Kurz "ans Tageslicht"

Indes nahm Kurz bei der Pressekonferenz auch zu seinem Besuch im Kleinwalsertal am Mittwoch Stellung. Man habe sich "so gut wie nur möglich vorbereitet", beteuerte er. Allerdings sei der Sicherheitsabstand - "obwohl sich alle bemüht haben" - von einigen nicht eingehalten worden. Künftig sollen Pressekonferenzen daher nur mehr in geschlossenen Räumen stattfinden, um die Situation besser im Auge behalten zu können.

Wirtschaftsministerin Schramböck nutzte ihren Tirol-Aufenthalt für Gespräche mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis in Kundl. Der Konzern hatte angegeben, seine Penicillinproduktion in Tirol möglicherweise aufzugeben. Das Ministerium wollte das jedoch verhindern. Man habe sich nun darauf verständigt, eine Taskforce einzurichten. Doch die Penicillinproduktion sei "ein wichtiges Thema", da es um die "wirtschaftliche Landesverteidigung" gehe. In Tirol gäbe es die einzige große Produktionsstätte für Penicillin in der westlichen Welt, betonte sie.