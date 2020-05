Tirol kriegt bei Ischgl-Kommission die Kurve: Rohrer übernimmt

Zum neuen Vorsitzenden der Kommission, meint Mair: "Für das Außenbild ist es sicher besser, jemand von außerhalb Tirols zu haben."

"Jetzt ist Roher am Zug, der sicherlich jegliche Kompetenz hat", sagt Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer, der sich in den Wochen zuvor auf Geisler versteift hatte. Er hofft, "dass alle Akten offengelegt werden." Er ist aber unabhängig davon überzeugt, dass "kein Weg an einem U-Ausschuss vorbeiführt". Und zwar im Parlament.