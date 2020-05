Ischgl: Tiroler Landtag vor heißer Sitzung

Der Tiroler Landtag ist am Mittwoch in die Dogana des Innsbrucker Congress übersiedelt. Die Sicherheitsabstände zwischen den 36 Abgeordneten stehen sinnbildlich für die tiefen Klüfte, die sich in den vergangenen Wochen zwischen den sechs Fraktionen aufgetan haben.

Der Zwist dreht sich um die Aufarbeitung des Krisenmanagements des Landes, dass insbesondere wegen der von Ischgl ausgehenden Ausbreitung des Coronavirus massiv in der Kritik steht.