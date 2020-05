Wie Kurz' erster Ausflug aufs Land zum PR-Desaster geriet

FPÖ nennt Kurz einen "Lebensgefährder"

Empört reagierten am Donnerstag auch SPÖ und FPÖ:

Was in puncto Abstandsregeln für alle gelte, müsse auch für den Kanzler gelten, mahnten beide Parteien. Kurz sei jetzt eindeutig ein „Lebensgefährder“ - noch dazu, wo in der Menge viele ältere Menschen gewesen seien, befand FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Diesen Terminus hatte Kurz' Parteikollege und Innenminister Karl Nehammer gebraucht, erinnerte Kickl, der die gesamte Regierung der „Heuchelei und Doppelmoral“ bezichtigte. Kurz ignoriere „munter seine eigenen Vorgaben, obwohl ja angeblich die Apokalypse über Österreich hereinbricht, wenn man dem Wort des Kanzlers nicht buchstabengetreu Folge leistet“.

Die SPÖ echauffierte sich in einer Aussendung über die „Skandalbilder“ aus Vorarlberg und die „Verhöhnung der Bevölkerung“. „Seit Wochen werden Leute mit hohen Geldsummen bestraft, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, in Wien wurden vom Bund riesige Parkanlagen gesperrt, tausende Menschen arbeiten den ganzen Tag mit Atemschutz“, sagte Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Doch „wenn der Kanzler meint, er muss einen Show-Auftritt machen, ist alles egal?“, fragte er.

Leichtfried kündigte eine parlamentarische Anfrage gemeinsam mit SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwaller an. Es stelle sich die Frage nach der Organisation im Vorfeld. „Wir wollen vom Gesundheitsminister auch wissen, ob die zuständige Bezirkshauptmannschaft Bregenz davon gewusst hat und Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden“, erklärte Leichtfried.

Nehammer soll zum Vorgehen der Polizei befragt werden. „Dieser Skandal gehört aufgeklärt“, forderten die beiden SPÖ-Abgeordneten.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober reagierte bei einer Pressekonferenz zurückhaltend auf die mehrmalige Nachfrage von Journalisten, was er von den Bildern aus dem Kleinwalsertal halte.

Er erläuterte nur allgemein, wie wichtig es sei, jetzt eine zweite Infektionswelle zu vermeiden und fügte hinzu: „Das gilt für ganz Österreich.“