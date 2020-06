Keine weiteren Covid-19-Fälle in Amazon-Verteilzentrum in NÖ

In Summe war die Situation in Großebersdorf bisher weit weniger ausufernd, als dies bei den Wien-Niederösterreich-Clusters mit zwei Post-Standorten der Fall war: Im Postzentrum in Wien-Inzersdorf und dem Logistikzentrum im niederösterreichischen Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) waren Dutzende Beschäftigte erkrankt waren bzw. sind.

Allein bei den Fällen mit Wien-Wohnsitz wurden in Inzersdorf 72 Infizierte und in Hagenbrunn 66 Infizierte registriert.

300 Mitarbeiter unter Quarantäne

An beiden Standorten waren insgesamt circa 300 weitere Mitarbeiter unter Quarantäne, da sie als Kontaktpersonen gegolten haben.

Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, hat das Bundesheer ab Mitte des Vormonats an beiden Post-Standorten die Arbeit übernommen.