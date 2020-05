Hagenbrunn: Bundesheer-Einsatz in Postverteilerzentrum beendet

Mit der Rückkehr des Stammpersonals aus der Quarantäne und dem neu hinzugewonnenen Personal könne somit am Standort Hagenbrunn mit voller Mannschaftsstärke von 300 Personen der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Personalfirmen würden weiterhin "bei absoluten Spitzenzeiten" zur Verstärkung eingesetzt, hieß es von der Post.

Weiterhin werde - so wie in allen Logistikzentren - vor dem Betreten des Gebäudes in Hagenbrunn die Körpertemperatur der Beschäftigten gemessen. Zusätzlich werden bis auf Weiteres wöchentliche Tests durchgeführt, um die Entwicklungen engmaschig zu überwachen.

Normalbetrieb ab nächster Woche

Mit Anfang Juni soll die Paketverteilung in der Ost-Region ( Niederösterreich, Wien, Burgenland) wieder in den Regelbetrieb übergehen. Der Paketversand innerhalb der anderen Bundesländer - etwa von Vorarlberg in die Steiermark - sei auch bisher zu den gewohnten Laufzeiten erfolgt. Auf die Zustellung von Briefen habe die derzeitige Situation keine Auswirkungen.