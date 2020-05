Post-Leiharbeiter: Gewerkschafter nach Bundesheer-Anrufung wütend

Wie viel die Österreichische Post der Corona-Einsatz des Bundesheeres kosten wird, ist noch offen. Die Hilfe wird wohl teuer, so viel steht fest. Laut Belegschaftsvertretung hätte es allerdings nie so weit kommen dürfen. "Wir haben jahrelang immer Nein gesagt zu Leiharbeitern", erklärte Helmut Köstinger, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Post-und Fernmeldebediensteten (GPF).

Am Mittwoch übernahm das Bundesheer den Betrieb im Logistikzentrum Hagenbrunn in Niederösterreich, am (heutigen) Donnerstag sollte dies auch im Verteilzentrum Inzersdorf im Süden Wiens passieren. Nach zahlreichen Coronavirus-Infektionen bei dort von der Post beschäftigten Zeitarbeitnehmern hatte das Unternehmen offiziell um diese "Unterstützungsleistung" angefragt.

Nicht extra abgegolten

Seit Beginn der Coronakrise hat das Bundesheer auch schon im Lebensmittelhandel ausgeholfen, Soldaten waren da vor allem in den Warenlagern tätig. "Eine knappe Million" Euro haben die Supermarktketten laut Bundesheer-Sprecher Michael Bauer dafür bezahlen müssen. Abgerechnet wird im Nachhinein, je nachdem wie viele Arbeitsstunden angefallen sind, auf Basis von Leistungskatalogen. Grundwehrdienern wird der Einsatz übrigens nicht extra abgegolten, sie erhalten ihre reguläre Vergütung.

Weder bei der Post AG noch beim Heer will man derzeit Prognosen zu den Kosten abgeben. "Wir gehen nach ersten Schätzungen davon aus, dass sich die Betriebskosten (am Standort; Anm.) verdoppeln werden", sagte Post-Sprecher Markus Leitgeb. "Für uns war im ersten Moment wichtig, dass der Betrieb aufrecht bleibt. Wie die Modalitäten genau sind, das klären wir laufend ab."