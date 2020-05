Deutschland öffnet ab 15. Mai alle Grenzübergänge zu Österreich

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen ab Samstag gelockert werden. Mit Frankreich, Österreich und der Schweiz sei vereinbart, die Kontrollmaßnahmen in einem ersten Schritt zu lockern und ab dem 15. Juni ganz zu beenden, wenn das Infektionsgeschehen dies zulasse, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Mittwoch in Berlin.

Bereits mit 15. Mai sollen, wenn möglich, alle Grenzübergänge mit Österreich, Frankreich und der Schweiz de facto geöffnet werden, sagte Seehofer. Bisher war der Grenzübertritt nur an ausgewählten Übergängen möglich. An allen deutschen Grenzen wird ab Samstag nur noch stichprobenartig kontrolliert.