Simulationsexperte Popper für verstärkte Tests bei Pädagogen

Angesichts der breiteren Öffnung der Schulen am Montag (18. Mai) plädiert der Simulationsexperte Niki Popper von der Technischen Universität ( TU) Wien dafür, die Entwicklung um etwaige Covid-19-Erkrankungen möglichst genau zu beobachten. Dazu gehören vermehrte und gezielte Testungen von Pädagogen sowie rasches Reagieren, wenn dort Infektionscluster entstehen, sagte Popper gegenüber der APA.

"Aktuell haben wir keine großflächige epidemische Entwicklung. Aufpassen müssen wir aber dennoch, wenn sich Zahlen in einem Bundesland verändern", so der Experte von der Technischen Universität ( TU) Wien und vom TU Wien-Spin-off dwh. Seine Berechnungen dienen gemeinsam mit jenen der Medizinischen Universität Wien, vom Complexity Science Hub Vienna (CSH) und der Gesundheit Österreich GmbH dem Gesundheitsministerium als Entscheidungsgrundlage. Die momentane Situation mit wenigen Fällen erinnere insofern ein wenig an den Beginn der Epidemie in Österreich, wo noch vor allem importierte Fälle aus dem Ausland das Bild dominierten, weil sich in den Modellen keine wirkliche Dynamik zeigt.