Kultur-Neustart: Erste Museen öffnen ihre Tore

"Wir machen ab dem 20. Mai auf“, kündigte Christian Köberl, Direktor des Naturhistorischen Museums an. Zu sehen ist nicht das ganze Haus am Ring, sondern das untere Geschoß.

Das MAK nimmt den Museumsbetrieb am 1. Juni auf. Das mumok kündigte an, seinen Ausstellungsbetrieb mit 17. Juni wieder aufzunehmen. Das Technische Museum Wien will am Pfingstwochenende öffnen und bis Juli immer an Wochenenden und Feiertagen geöffnet haben.

Das Kunsthistorische Museum wird sein Haupthaus am Ring zu Pfingsten Ende Mai wieder öffnen. "Als besondere Willkommens-Geste" gilt im Juni das “pay as you wish"-Modell: Damit kann jeder und jede die Höhe des Eintrittspreises selbst bestimmen.