Neue Öffnungstermine für Museen: Ein Überblick

Nach einer Sitzung der Bundesmuseenkonferenz mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) konkretisieren nach Albertina, KHM, Belvedere und der Nationalbibliothek nun auch weitere Bundesmuseen ihre Fahrpläne zur Wiedereröffnung: Das Naturhistorische Museum hat ab 20. Mai wieder einen Teil seiner Bestände fürs Publikum geöffnet, das MAK nimmt den Museumsbetrieb am 1. Juni auf. Auch das mumok kündigte an, seinen Ausstellungsbetrieb mit Juni wieder aufzunehmen, wolle zur Feinabstimmung aber noch den für Mitte Mai angekündigten Maßnahmenkatalog abwarten. Das Technische Museum Wien (TMW) will am Pfingstwochenende öffnen und bis Juli immer an Wochenenden und Feiertagen geöffnet haben.

MAK

Am Pfingstmontag werden im Museum für Angewandte Kunst sämtliche aktuellen Sonderausstellungen, darunter „Show Off. Austrian Fashion Design“ und „Bugholz, vielschichtig. Thonet und das moderne Möbeldesign“, wieder geöffnet. Mitte Juni folgt die Öffnung der Ausstellung „ Raimund Abraham. Angles and Angels. Zeichnungen Modelle Prototypen“, die eigentlich Ende März eröffnet werden hätte sollen. Darüber wird das gesamte MAK Design Lab inklusive des Projekts „ Helmut Lang Archiv: Eine Intervention von Helmut Lang“ wieder zugänglich sein. Ebenfalls Mitte Juni startet ein Zyklus von Pop-up-Ausstellungen zum Thema „Creative Climate Care“. Aufs nächste Jahr verschoben wird hingegen die Ausstellung „Die Frauen der Wiener Werkstätte“ (21. April - 3. Oktober 2021). Die übrigen Sammlungsräume öffnen schließlich am 1. Juli.

NHM

Noch früher startet man am Naturhistorischen Museum (NHM). „Wir machen ab dem 20. Mai auf“, kündigte Direktor Christian Köberl gegenüber der APA an. Bei normalen Tagesöffnungszeiten von 9 bis 18.30 Uhr lässt man einzig die Abendöffnung am Mittwoch entfallen. Zu sehen ist nicht das ganze Haus am Ring, sondern das untere Geschoß, das unter anderem die Mineralogie, Meteorologie und nicht zuletzt die für kleine Besucher zentralen Dinosaurier umfasst. Vor allem ist hier aber noch bis 1. Juni die durch die Coronasperren vorzeitig geschlossene Mondausstellung zu besichtigen. Im Gegenzug reduziert man die Eintrittspreise von 12 auf 7 Euro respektive von 10 auf 5 Euro für ermäßigte Karten. Um genauer zu bestimmen, viele Menschen genau man dann ins Haus lassen dürfe, warte man den für Mitte Mai avisierten genauen Maßnahmenkatalog ab.