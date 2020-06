"Covid-19 existiert nicht mehr": Italiens Gesundheitsrat rügt Arzt

"Noch vor einem Monat behaupteten Epidemiologen, Italien würde Anfang Juni eine neue Epidemiewelle drohen. Das ist lächerlich. Das Virus existiert vom klinischen Standpunkt betrachtet nicht mehr."

Diesen griffigen Sager lieferte Mediziner Alberto Zangrillo, Leiter der Abteilung für Intensivtherapien der San Raffaele-Klinik in Mailand, am Sonntag in einem Interview gegenüber RAI 3. Das Coronavirus existiere vom klinischen Standpunkt betrachtet in Italien nicht mehr, so der Arzt des ehemaligen Premiers Silvio Berlusconi.

Dafür wurde Zangrillo nun von Italiens Oberstem Gesundheitsrat Agostino Miozzo scharf kritisiert. Zangrillos Aussagen seien "oberflächlich und irreführend", so Miozzo, der die italienische Regierung in CoV-Angelegenheiten berät.