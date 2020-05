Fahrplan zur Kulturöffnung: Vorhang auf, und alle Fragen offen

Bei der nunmehrig rasch eingeschobenen Präsentation der Kulturpläne ging es natürlich auch um etwas anderes. Noch am Donnerstag hieß es, der Kulturfahrplan sei noch nicht präsentationsbereit. Dass er es nun doch war, lag nicht nur an der Notwendigkeit einer guten Message nach dem Lunacek-Rücktritt. Der Schrecken über die Vehemenz und Haltlosigkeit des Künstlerprotests dürfte zumindest bei den Grünen groß sein. So groß, dass die Kultur zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr so krass unterspielt wird, wie sie es zuletzt erleiden musste.

Kogler – der das auch kommunikative Minenfeld Kultur bisher Lunacek überließ – nahm nun sogar den Begriff Kulturnation in den Mund, und daran geknüpft die englische Version von „koste es, was es wolle“. Ein überfälliges Bekenntnis, das es in der Krise noch nicht gegeben hat – weder von den Ressortzuständigen noch von der Regierung im Gesamten, die die Kultur nun erst entdeckte, als es ums Politpersonal ging.

Das wird auch angesichts des neuen Fahrplans als Demütigungserlebnis bleiben. Ebenso wie die Gewissheit, dass noch gewaltiger Handlungsbedarf da ist. Viele Bereiche der Kultur werden immer noch nicht erfasst. Auch wenn der „Jedermann“ doch stattfindet.