Kulturpolitik im Kreuzfeuer - und die Aussichten für den Sommer

Die Kritik am Umgang mit Kultur schwillt an. Alle Sparten haben der Regierung seit der ersten verunglückten Pressekonferenz zur Kultur die Leviten gelesen. Oder, durchaus in passiv-aggressiven Tönen, Know-how angeboten. Die Kritik richtet sich sehr persönlich gegen Staatssekretärin Ulrike Lunacek, weniger gegen den eigentlich zuständigen Minister Werner Kogler oder die Prioritätensetzung der Regierung.

Für viele Kulturschaffende, die oft in von diversen Rettungsschirmen nicht erfassten Vertragssituationen arbeiten, bleibt jedenfalls ein Eindruck über: Die Kulturnation Österreich stellt die Kultur hintenan. Allzu vieles wurde vor der Kultur behandelt. Zu dieser Demütigung kommt zunehmend Furcht vor monatelangem Einkommensverlust. Und die Flut an Initiativen, Offenen Briefen und Wutvideos (nicht immer geschmackssicher), die zuletzt aus der Kultur kam, zeigt auch: Die wirtschaftlich durchaus mächtige Branche spricht weit weniger mit einer Stimme, als für erfolgreiches politisches Lobbying nötig wäre.