Wegen Corona: Einzelkämpfer der Oper im Solidaritätsmodus

Der Künstler weiter: „Wir haben von den Institutionen den sprichwörtlichen blauen Brief bekommen. Wobei das in jedem Fall etwas anderes bedeutet. Manche Häuser gewähren einem Geld für erbrachte Vorleistungen, andere wiederum nicht. Das ist ein Denken nach Gutsherrenart, das so nicht sein sollte.“

Also ging Wolfgang Ablinger-Sperrhacke in die Offensive. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen wie Elisabeth Kulman, Tomasz Konieczny, Georg Nigl, Günther Groissböck oder Norbert Ernst wandte sich Ablinger-Sperrhacke in einer Anwaltspetition an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. Die Forderung: Einheitliche, rechtskonforme, europaweite Regelungen in Sachen Bezahlung für freischaffende Künstler.