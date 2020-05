Kogler und Anschober versprechen "Aufsperrpläne" in der Kultur

Alice Cooper veröffentlicht heute eine neue Single: Der Song "Don't Give Up" soll Mut machen, "in diesen Zeiten stark zu bleiben und nicht aufzugeben", wie der Gruselrocker wissen ließ. Produziert wurde die spontane Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen von Bob Ezrin, einer Legende hinter dem Mischpult.

Cooper arbeitet derzeit in Heimisolation an einem neuen Album. Die Veröffentlichung von "Don't Give Up" sei ihm ein dringende Bedürfnis gewesen, ließ seine Plattenfirma wissen. Es ist ein Song "über das, was wir zurzeit gemeinsam durchmachen und darüber, den Kopf nicht hängen zu lassen und stark zusammen zu stehen", wurde Cooper in einer Aussendung zitiert. Seine Botschaft: "Was auch immer du tust - gib nicht auf!"