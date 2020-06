Dritter Pop-Up-Radweg in Wien in der Hörlgasse

Nach der Praterstraße und der Wagramerstraße gibt es in Wien einen dritten Pop-Up-Radweg - mit einem Kilometer übrigens der bisher längste: Der größte Teil davon befindet sich in der Hörlgasse am Alsergrund, teilten Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ( Grüne) und Bezirksvorsteherin Saya Ahmad ( SPÖ) am Montag in einer Aussendung mit.