Wie Wien heuer 21 Straßen für Radfahrer reservieren will

Damit diese Regel eingehalten wird, sind teilweise bauliche Sperren geplant. Zum Beispiel Poller, die zwar von Radfahrern, aber nicht von Autolenkern passiert werden können.

Gesetzesnovelle

Fahrradstraßen wurden bereits im Jahr 2013 mit einer Novelle der Straßenverkehrsordnung ermöglicht. In Wien wurden bisher rund zehn umgesetzt - zum Beispiel in der Goldschlagstraße, in der Kuchelauer Hafenstraße und in mehreren Straßenzügen in Favoriten.

Das Konzept eigne sich besonders für Straßen, die sowohl wichtige Radrouten sind, als auch wenig Autoverkehr haben, sagt der städtische Radverkehrsbeauftragte Martin Blum im KURIER-Gespräch: „Wo viele Autos fahren, ist hingegen der Radweg das Mittel der Wahl.“