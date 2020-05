Wien will heuer mit gut 30 Projekten Radinfrastruktur verbessern

Neben einigen Einbahnöffnungen kommen im heurigen Jahr zu den schon zehn bestehenden noch einmal 20 fahrradfreundliche oder Fahrradstraßen dazu. In diesen wird Bikern mehr Vorrang eingeräumt. Durch die geplanten Umwandlungen sollen schnelle und sichere Verbindungen durch einzelne Bezirke abseits der stark befahrenen Hauptrouten ermöglicht werden. Derartige Lückenschlüsse sind heuer etwa in Landstraße, in Währing und in Penzing vorgesehen.

Auch die Planungen für 2021 laufen bereits, versicherte Hebein. Radwege auf der Mayredergasse, der Breitenlee mit der U- und S-Bahnstation Aspern Nord verbindet, und in der Alberner Hafenzufahrtsstraße als Korridor zwischen Wien und Schwechat stehen unter anderem am Programm.