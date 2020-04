Begegnungszone in der Wiener Neubaugasse wird verlängert

Zusätzlich werden im Jahr 2020 in Neubau insgesamt 100 neue Bäume gepflanzt: 19 zum Beispiel in der Kandlgasse, 10 in der Neustiftgasse, 6 in der Wimbergergasse und am Urban-Loritz-Platz sowie 14 in der Schottenfeldgasse. Dazu kommen neue Beete und Pflanztröge - etwa in der Faßziehergasse, im Jenny-Steiner-Weg und in der Neustiftgasse.

Die Bäume werden laut Bezirk dort eingesetzt, wo sie die stärksten Auswirkungen auf das Mikroklima haben. Stadtklimatologen haben diese Standorte berechnet.