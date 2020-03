Burggasse: Ein Dorfplatz für das urbane Neubau

Auto an Auto, Beton an Beton: So schaut die Nebenfahrbahn der Burggasse zwischen der Stuckgasse und dem Sankt-Ulrichs-Platz aus.

In den vergangenen Jahren haben sich dort aber Container und Mulden für Bauschutt breitgemacht. Sie gehörten zu Baustellen in der Umgebung – unter anderem zu jener in der Neubaugasse, die momentan in eine Begegnungszone umgestaltet wird.

Bis Sommer wird sich das Erscheinungsbild des knapp 100 Meter langen Abschnitts noch einmal ändern.

Wie, das ist nun auf Visualisierungen zu sehen: Der Bereich wird von einer Straße in einen autofreien Platz umgebaut. Das heißt: Die zwölf Parkplätze und die Fahrbahn kommen weg. Die Fläche zwischen der Hauptfahrbahn und den Häusern wird auf ein Niveau gebracht und mit wasserdurchlässigen Platten gepflastert.