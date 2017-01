Hannah Herzsprung ist in Hamburg geboren und in Berlin wohnhaft. Ihren Filmdurchbruch verbindet die deutsche Schauspielerin dennoch mit Wien. Denn die Casting-Einladung für den Spielfilm "Vier Minuten", in dem sie zum ersten Mal eine Hauptrolle übernehmen würde, erhielt sie, als sie in ihrer Studentenwohnung im 3. Bezirk beim Kaffee saß.

Diese Woche hat die Schauspielerin seit langem wieder einmal einen Kaffee in Wien getrunken. Im "Espresso Burggasse" in Wien-Neubau. Nur wenig später fand dann die Wien-Premiere ihres neuen Films "Die Blumen von gestern" statt. Aber ein kurzer Kaffeehausbesuch ging sich noch aus.

Die Klavierspielerin

Foto: Kurier/Juerg Christandl Während sie auf dem rotgepolsterten Sessel Platz nimmt, erinnert sie sich an das lang zurückliegende Casting: "Das Blöde war ja, dass die Hauptfigur eine Pianistin war und ich kein Klavier spielen konnte. Aber ich dachte: Besser flunkern, als gleich rausfliegen, beim Casting würden sie mich ja nicht abprüfen können, weil dort kein Klavier stand. Also sagte ich einfach, ich könne es", bei der Erinnerung daran schüttelt sie den Kopf. "Ich wollte die Rolle einfach unbedingt. Und ich konnte mich tatsächlich gegen meine 1600 Mitbewerberinnen durchsetzen. Dann kam aber die Schwindelei heraus und sie wollten mir den Part fast wieder wegnehmen. Also spielte ich sechs Monate lang jeden Tag und konnte sie überzeugen", sie nimmt einen Schluck Kaffee. Schwarz, ohne Zucker. "Ich hatte ein Wahnsinnsglück. Chris Kraus (der Regisseur, Anm.) hat Unglaubliches aus mir herausgeholt." Nach einer kurzen Pause ergänzt sie: "Und das hat er jetzt wieder."

Kraus’ neuer Film "Die Blumen von gestern" handelt vom traumatisierten Holocaust-Forscher Toto Blumen. Er ist ein Mann, der keinen Spaß versteht. Weder im Allgemeinen, noch im Besonderen, wenn es darum geht, dass seine Arbeitskollegen aus dem Ausschwitz-Kongress ein Medien-Event machen wollen. Und erst recht nicht, wenn er eine mühsame französische Praktikantin bekommt. Seine Ehefrau Hannah (so heißt Herzsprung auch im Film) muss nicht nur mit seinem Frust, sondern auch mit seiner sexuellen Unfähigkeit umgehen und sucht Befriedigung bei anderen Männern. Das ist zwar mit ihrem Ehemann abgesprochen, sorgt aber trotzdem immer wieder für Verwirrung.

Die Vintageliebhaber

Apropos Wirr. So heißt das Lokal etwas weiter oben in der Burggasse, in dem Lokalchefin Julia Zerzer ihren Mann Michael Nowak kennenlernte.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Das damals heruntergekommene Kult-Espresso in der Burggasse 57 hatten die beiden bald als neues Projekt im Auge. "Wir mussten das Lokal hier einfach retten", erzählt Zerzer, während sie der Schauspielerin – "Ausnahmsweise!" – einen zweiten Kaffee serviert. Vor zwölf Jahren ging die alte Betreiberin "dann endlich" in Pension und die beiden konnten ihren Lokaltraum verwirklichen. Sie entledigten sich der alten Möbel, rissen die schwarze Zwischendecke heraus und machten aus dem alten 60er-Jahre Espresso ein charmantes Lokal im 50er-Jahre Stil.

Eine Ikone des 60er-Jahre-Stils ist das Gartenbaukino am Parkring. Und dort muss Hannah Herzsprung nun auch hin. Falls die Premierenparty länger dauert, gibt es am Ende des Abends vielleicht noch ein besonderes Wien-Highlight, eine Käsekrainer vom Würstelstand. Genau wie früher.

