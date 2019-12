Streit um 13A: Bezirkschefinnen kritisieren Strecken-Teilung

Dafür in Frage kämen etwa die Stiftgasse oder die Zweierlinie, sagt Mickel im Gespräch mit dem KURIER. "Die Wiener Linien können 15 Millionen Fahrgäste jährlich nicht aufs Abstellgleis schicken. Sie müssen Lösungen finden."

Ihre Parteikolleginnen Elisabeth Olischar und Christina Schlosser sehen das genauso. Für Olischar, türkise Klubchefin im Rathaus, ist die Zweiteilung „rot-grüne Drüberfahrpolitik“. Im Vorfeld habe es eine breite Diskussion zu temporären Alternativrouten gegeben, sagt sie. Bloß: "Sie wurden vom Bezirk und von der Stadt weggewischt."

Schlosser, ÖVP-Bezirksobfrau Bezirksparteiobfrau in Neubau, will die separaten Routen ebenfalls nicht akzeptieren. „Von einer Zweiteilung der Linie 13A in diesem zeitlichen Ausmaß war nie die Rede", moniert sie.

Keine Abstimmung mit Bezirken

Kritisch reagiert auch der rot regierte 4. Bezirk: "Die durchgängige Linienführung ist vor allem für ältere Menschen und Eltern mit kleinen Kindern wichtig. Ich verstehe nicht, warum diese Entscheidung ohne jede Vorinformation der betroffenen Bezirke in dieser Form getroffen wurde", teilt SPÖ-Bezirkschefin Lea Halbwidl mit.