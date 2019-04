Kühle Meile: Die Zieglergasse wird begrünt

Wirtschaft | Immobiz

Es grünt so grün, wenn in Wien die Dächer blühen. Und nicht nur die: Auch Hausfassaden eignen sich zum Bepflanzen. Von offizieller Seite wird diese Entwicklung unterstützt und entsprechend gefördert. IMMO erklärt, was in Sachen Dach- und Fassadenbegrünungmöglich ist und worauf aus rechtlicher Sicht zu achten ist.