Auf Distanz mit den Begegnungszonen

Die vermeintlich willkürliche Vorgehensweise bei der Auswahl sorgte zuletzt für Diskussionen – bei der Bevölkerung und in der Bezirkspolitik. „Entscheidend für uns ist, dass bestimmte Kriterien erfüllt werden“, sagt Hebein. Etwa fehlender Grünraum in der Umgebung. Außerdem erfolge die Umwandlung stets in Absprache mit dem Bezirk.

In Hietzing etwa sieht man das anders. Warum ausgerechnet die Weidlich- und die Woinovichgasse in Fußgängerstraßen umgewandelt wurden, ist Bezirksvorsteherin Silke Kobald ( ÖVP) ein Rätsel. Beide sind in direkter Nähe von Grünflächen.